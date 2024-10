Oktoberfest de Santa Cruz com chope, vinho e espumante bate recorde e ativa varejo

Um jardim onde são servidos vinho e espumante para "rivalizar" com chope? Sim, o Winegarden (jardim do vinho, em alemão) é uma das novidades da Oktoberfest deste ano em Santa Cruz do Sul, avisa o presidente da Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp), responsável pelo evento, e da CDL local, Ricardo Bartz, à coluna Minuto Varejo.

"No bicentenário da imigração alemã, trazemos para dentro da festa um espaço com bebida italiana e francesa", comenta Bartz, sobre o espaço, com dois dois clássicos que também têm grande produção no Rio Grande do Sul. Nos dois primeiros períodos, foram mais de 280 mil visitantes, segundo a Assemp.

"Estamos batendo recorde de público até agora na festa, que também está tendo impacto econômico no comércio e nos serviços. Bares e pubs têm uma safra a mais de receita a cada edição. As lojas também decoram pontos e buscam se inserir no festejo para vender mais, descreve o dirigente.

"Estamos muito felizes, e São Pedro abençoando, com sol e muito calor em todos os dias até agora e com previsão também para a reta final", comemora Bartz.

Foram duas sessões de quatro a cinco dias cada da festa até agora, incluindo fim de semana. Na quinta-feira (24), vai ocorrer o terceiro e último período de festejos. O evento disputa hoje em consumo de chope com a mais famosa Oktoberfest brasileira, a de Blumenau, em Santa Catarina.

O clima vem ajudando para o fluxo, quebrando o que vinham sendo os festejos em anos recentes. Em 2023, o tempo foi mais adverso, com cheias em muitas cidades gaúchas antes da Oktobefest.

Bartz destaca que eventos focados em alguns segmentos, como o Dia da Maturidade Ativa, e duas sessões de música nacional, com a dupla Bruno e Marrone (sexta-feira) e o cantor Luan Santana (sábado), lotaram a Arena de Shows do parque.

Nesse domingo (20), teve desfile temático com 6 mil figurantes e cerca de 35 mil espectadores, estima o presidente da CDL local.

O impacto direto é no maior consumo de bebidas, ente chope e opções não alcóolicas. "Se no primeiro período, dobramos o consumo de chope, água e refrigerantes, no segundo, chegamos a um incremento de mais de 30% frente à edição do ano passado", contabiliza Bartz.

"Vamos para o terceiro período com a possibilidade de bater os nossos recordes”, projeta o presidente da Assemp.