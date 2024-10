Neugebauer lança chocolate recheado com sobremesas famosas

Depois do creme para mãos e hidratante labial, em collab (colaboração) com a Panve, e chocolatinho a bordo de aviões da Gol, uma das grifes de chocolate do Rio Grande do Sul lança linha com recheio de sobremesas famosas. A Neugebauer, a mesma do bombom Amor Carioca e do chocolatinho Stikadinho, leva ao varejo de todo o Brasil a Nóig, uma barra de 130 gramas com seis sabores.