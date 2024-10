Americanas abre quase 140 vagas em lojas no Rio Grande do Sul

A Americanas tem vagas para seu centro de distribuição (CD) no Rio Grande do Sul e filiais. São quase 140 vagas na operação da rede no Estado. No País, são mais de 5 mil ofertas, com maior número para operadores de loja e também para funções em logística.

São 3.185 para postos em unidades e mais de 2 mil para os CDs em todo o Brasil, informa a rede.



As 139 vagas são em lojas situadas em mais de 40 cidades gaúchas. As ofertas são para Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas, São Leopoldo, Caxias do Sul, Gramado, Passo Fundo, Santo Ângelo, Cruz Alta, Canela, Lajeado, Cachoeira do Sul, Carazinho, Montenegro, Panambi, Santa Cruz do Sul, Soledade, Triunfo, Bento Gonçalves, Rio Grande, Cachoeirinha, Santa Maria, Pelotas, Capão da Canoa, Camaquã, São Lourenço do Sul, Gravataí, Guaíba, Esteio, Tramandaí, Uruguaiana, Alegrete, Bagé, Rosário do Sul, Sapiranga, Igrejinha, Parobé, Taquara, Santo Antônio da Patrulha, Torres, Estância Velha e Itaqui.