Rede de farmácias oferece descontos durante a Semana Nacional da Vacinação

A Panvel Farmácias quer estimular e ampliar o acesso aos cuidados preventivos com iniciativas alusivas ao Dia Nacional da Vacinação, celebrado no dia 17 de outubro. Até o domingo (20), as lojas da rede promovem a importância da vacinação na proteção contra doenças com descontos especiais em diversos imunizantes.

A vacina contra o HPV, usada para a prevenção do câncer de colo do útero e outros tipos da doença, tem desconto de 18% no valor. O imunizante é o destaque da campanha por estar conectado com as ações relacionadas ao Outubro Rosa e aos cuidados com a saúde, em especial da mulher. Indicada para todas as pessoas com idades entre 9 e 45 anos, a vacina contra o HPV está disponível nas filiais que oferecem os serviços da Panvel Clinic.



A vacina contra bronquiolite para o combate do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) chegou ao Brasil recentemente e também é oferecida pela rede. O VSR é uma das principais causas de infecções das vias respiratórias e pulmões em recém-nascidos e crianças pequenas, que podem causar bronquiolite e pneumonia. O imunizante é recomendado para gestantes entre 32 e 36 semanas e idosos a partir dos 60 anos, conforme a Sociedade Brasileira de Imunização, mediante prescrição médica. Há também a disponibilização de vacinas contra o rotavírus (desconto de 26%) e pneumonia, com a Pneumo 13 (17%) e Pneumo 15 (53%), entre outros imunizantes.



"Preparamos uma série de facilidades para que as pessoas possam se proteger de forma prática. As vacinas são registradas diretamente no App Panvel, na carteira de vacinação digital, garantindo ainda mais comodidade", explica a farmacêutica da Panvel Clinic, Andressa Amaro.



A compra do serviço pode ser realizada em qualquer filial vacinadora e pelos canais digitais da rede (site Panvel.com e App Panvel), pelos quais o cliente pode escolher a loja mais próxima com sala de aplicação. Ainda é possível ligar previamente para a unidade escolhida a fim de conferir a movimentação, evitando filas. Mais informações sobre o serviço e locais de vacinação em www.panvel.com/clinic.