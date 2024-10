Salgado Filho sem voos pesou na queda de 14% nos serviços do RS pós-cheias, diz CDL-POA

A volta mesmo que parcial dos voos ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, será um alívio geral para passageiros e principalmente para negócios que dependem do fluxo gerado pela aviação comercial. Há um passivo a ser recuperado. Partidas e chegadas de aeronaves na pista voltam no dia 21. Até dia 20, passageiros cumprem o trajeto entre a Capital e Canoas.

A assessoria econômica da CDL Porto Alegre aponta que o volume de serviços no Rio Grande do Sul teve quase de 14% entre maio e agosto, frente ao mesmo período de 2023, com base na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do IBGE.

Na retomada dos pousos e decolagens no Salgado Filho, serão cerca de 130 voos diários, ante 150 a 170 antes da inundação que fechou, no começo de maio, o complexo na Zona Norte de Porto Alegre. Na segunda quinzena de dezembro, deve ser alcançada a totalidade da capacidade da pista. No retorno este mês, o traçado terá parte da extensão reaberta.

Sem o seu principal hub de aviação, o transporte aeroviário sentiu o baque em todo o Estado. O número de passageiros transportados foi quase 80% menor de maio a agosto entre todos os aeroportos gaúchos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), foram 616,1 mil viajantes ante 2,9 milhões nos mesmos quatro meses de 2023.

Para o economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank, a interrupção da operação do aeródromo, mesmo com deslocamento de parte de voos à Base Aérea de Canoas (Baco), provocou "perda de competitividade em vários setores".

"Sofremos com a redução da eficiência econômica e pessoas tendo que se deslocar para Florianópolis ou pagar passagens bem mais caras para sair da Baco. São recursos que poderiam ter sido canalizados para outros tipos de gastos ou até mesmo para a formação de poupança”, analisa Frank, citando ainda a paralisação do transporte aéreo internacional de cargas no terminal existente em Porto Alegre.

O economista-chefe aponta que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial de inflação do Brasil, reforça o efeito do aumento nos preços dos bilhetes. A elevação foi de 28,5% de outubro de 2023 a setembro passado.

"Quase o triplo da média nacional nesse comparativo e o maior valor entre as 16 localidades com informações disponíveis", contrasta o economista-chefe da entidade lojista.

O custo de sair ou chegar por Canoas fez a maior parte das pessoas buscar o transporte de ônibus, com viagens de seis a oito horas entre a Capital e Florianópolis, para embarcar ou desembarcar no aeroporto da capital catarinense.

Frank cita ainda que a Anac registrou que "a tarifa média dos voos domésticos com origem em Canoas atingiu R$ 1.104,39 em agosto". "O valor é 67,1% maior do que o registrado em igual mês de 2023 para rotas nacionais com partida em Porto Alegre (R$ 660,90)", acrescenta o economista.

O efeito da interrupção de voos foi sentido nas lojas e nos serviços de alimentação, viagens e outras modalidades que operam no terminal. A expectativa é de retorno quase total das 80 operações, principalmente com a reabertura da área de embarque, hoje ainda inacessível.

Marcas como NBA, ligada ao basquete norte-americano, estarão no embarque doméstico agora com loja, em vez do quiosque que tinha antes do fechamento do setor. Também novidades como o Living Heineken buscam finalizar a instalação para estar no fluxo dos passageiros na área pública, no terceiro piso.