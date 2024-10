Antes da Black Friday, Tramontina faz outlet com produtos a partir de R$ 2,00

Antes que a concorrência possa chegar com tudo na Black Friday, a gigante de panelas inox do Brasil vai reeditar seu tradicional outlet de fábrica. A gaúcha Tramontina faz nos dois últimos finais de semana de outubro a liquidação que vai ter descontos de até 50% e produtos a partir de R$ 2,00, diz a fabricante e varejista com sede na Serra Gaúcha.

primeiro foi em julho , adiado de maio, devido à enchente. Na loja em Farroupilha, a marca atraiu cerca de 37 mil clientes e vendeu 315 mil peças. Sobre Black Friday, é bom lembrar que dados de plataformas devendo on-line e pesquisas mostram que os consumidores começam a ver ofertas um mês antes do 29 de novembro, data deste ano da campanha. São dois outlets no ano. Odevido à enchente. Na loja em Farroupilha, a marca atraiu cerca de. Sobre Black Friday, é bom lembrar que dados de plataformas devendo on-line e pesquisas mostram que os consumidores começam a ver ofertas, data deste ano da campanha.

O outlet da Tramontina vai ser de sexta-feira a domingo, entre 18 e 20 e 25 e 27 de outubro no pavilhão em frente à loja T Factory, em Carlos Barbosa. A loja abre sexta e sábado das 9h às 17h, e domingo das 9h às 16h.



O cardápio é de utilidades domésticas, além de artigos de jardinagem, móveis plásticos e ferramentas. A queima de estoque tem itens que saíram de linha e com pequenas avarias. O pagamento pode ser com Pix, à vista, ou em até cinco vezes no cartão.



"O outlet é uma oportunidade excelente de adquirir produtos com a qualidade Tramontina, e preços mais acessíveis”, diz, em nota, a gerente da T factory store, Patrícia Neis.

A marca também tem sorteio de R$ 1 milhão, sendo R$ 540 mil em barras de ouro e 2,2 mil prêmios instantâneos para compras no físico e digital até dim de outubro. Concorrem compras a partir de R$ 50,00.