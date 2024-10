Casa de carnes multiplica lojas em Porto Alegre e vai para Interior e SC

Uma nova casa de carnes surgiu no mercado, pequena em tamanho, mas rápida em expansão. É a Guapo, aberta em julho e já com seis pontos, entre a Capital (cinco) e Gravataí. Até o fim deste ano, serão mais seis entre bairros porto-alegrenses e Região Metropolitana, indica um dos sócios-fundadores, Luciano da Silva.

O foco é a carne de origem gaúcha, com preço para concorrer com supermercado, e experiência. Em 2025, serão mais 10 unidades, no interior do Rio Grande do Sul e ainda em Santa Catarina. Depois, virá franquia, adianta Silva, em 2026.

Cada unidade tem entre 30 a 50 metros quadrados de loja, com mix bem variado e em posições bem localizadas, tanto para colher o fluxo do bairro, como captar a movimentação de moradores e de pessoas que trabalham nas regiões. Os cortes bovinos são do selo Best Beef, do Frigorífico Silva, de Santa Maria. Este ano vai ter mais na Capital, como na Zona Sul e Leste (Jardim Europa), e em Canoas, Cachoeirinha e Novo Hamburgo.

No ano que vem, a Guapo vai a Gramado, Canela, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, Erechim e Capão da Canoa. Também está na rota ingressar em Santa Catarina, em Garopaba, Florianópolis e Balneário Camboriú.

"Tenho foco muito forte na experiência do cliente. A Guapo tem perfil de empório, voltado à alta gastronomia, com itens que envolvem um churrasco. Estamos crescendo em rede", comenta Silva.