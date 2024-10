Colombo abre loja em área de atacarejo na Capital

Uma das redes de eletromóveis mais tradicionais do Rio Grande do Sul inaugurou nova loja em Porto Alegre e com um acordo inusitado. A filial da Lojas Colombo fica na área onde está o atacarejo catarinense Via Atacadista, do grupo Passarela, na Zona Norte da Capital. A unidade abriu no último sábado e fica no acesso ao Via, na avenida Assis Brasil.

É a primeira unidade da varejista de eletro ao lado do atacarejo. O presidente do Passarela, Alexandre Simioni, diz que é um piloto da bandeira gaúcha, com perfil compacto e que "aproveita o fluxo".

"Acredito que teremos outras Colombo nas lojas (Via) em 2025", adianta Simioni.

Além da varejista de eletro, tem uma petshop e um comércio de acessórios eletrônicos na área complementar.

Segundo a rede da Serra Gaúcha, fundada por um dos principais nomes do varejo gaúcho, Adelino Colombo, que faleceu em 2021, é a nona unidade em Porto Alegre.

Outra filial deve ser aberta no bairro Hípica, na Zona Sul da Capital, até dezembro.

Nos anos recentes, a rede fez um movimento de saída de shopping center, com desativação de pontos, e reforço da presença na rua. Também vem ampliando para cidades do Interior, no Paraná e Mato Grosso do Sul. Em nota, a Colombo disse que a loja na Zona Norte "reforça princípios em atender com humildade, simplicidade e o básico bem feito". Além de móveis e eletros, a unidade tem artigos esportivos.