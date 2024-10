Coca-Cola entra na festa dos 155 anos do Mercado Público

Os 155 anos do Mercado Público ganharam este ano um apoiador mundial. A Coca-Cola Femsa Brasil, com fábrica em Porto Alegre, paralisada devido à enchente e que começa a restabelecer a operação, está fazendo ações para marcar as comemorações do aniversário do complexo no Centro de Porto Alegre, que é nesta quinta-feira (3).

Um mega bolo será servido ao meio-dia. Nas instalações do Mercado, a decoração ganhou as cores da fabricante global. Faixas estão nas escadas rolantes do prédio e distribuídas na estrutura aérea.

A Femsa também está participando da renovação dos espaços de alguns ocupantes, informa, em nota. "É uma data especial e que representa a resiliência da cidade, do Estado e do próprio Mercado Público", comenta, na nota, o gerente comercial da empresa, Dirceu Venancio.