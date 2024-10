Lojistas de Porto Alegre ampliam temporários para vender mais no fim do ano

O varejo de Porto Alegre vai abrir mais vagas temporárias para a demanda de fim de ano, entre Black Friday (em 29 de novembro) e Natal, além de promoções que costumam ser feitas em liquidações de estoque em janeiro. Segundo o Sindilojas da Capital, o comércio vai ampliar as vagas frente à temporada de 2023.

Uma expectativa ainda é repor postos perdidos com os impactos das cheias de maio.

Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, indicam que houve redução de mais de 3 mil vagas formais no comércio no Rio Grande do Sul, entre quase 24 mil postos perdidos de abril a julho no fluxo entre admissões e demissões, período de impacto das cheias. Em Porto Alegre, a supressão foi de 1,2 mil vagas.

Pesquisa da entidade aponta que 62,3% das empresas ouvidas vão contratar temporários. A maioria dos comerciantes vai manter os funcionários por pouco mais de dois meses, com trabalho que começa na primeira quinzena de novembro. No ano passado, a fatia com intenção de ampliar o quadro ficou em 49%.

A abertura de vagas se deve principalmente à expectativa de mais movimento (72,3%), para “ajudar no atendimento” (63,4%) e manter a organização (44,6%).

Já quem não vai buscar reforços, a principal razão, indicada por mais de 70% dos participantes, é estar com o quadro de funcionários completo. Outros 16,4% disseram que só atuam com efetivos e 6,6% apontaram prejuízos com a enchente, o que limitam o caixa.

A função de vendedor será a mais buscada, citada por oito a cada 10 empresas. A pesquisa também mostra que mais de 70% dos lojistas revela não ter dificuldades para conseguir candidatos com as qualificações de que precisa.

Ao comentar as informações do levantamento, o presidente do SindilojasPOA, Arcione Piva, ressalta, em nota, a necessidade de capacitação de empresas e candidatos e atenção às diferentes gerações. Este último tópico desponta no setor, com atenção para combinar as características e habilidades de cada perfil de idade e ainda fazer uma conexão com os consumidores mais jovens e suas expectativas.

Pesquisa sobre temporários no comércio de Porto Alegre

Período em que deverão ocorrer as contratações temporárias:

1ª quinzena de novembro: 33,7%

1ª quinzena de dezembro: 28,6%

1ª quinzena de outubro: 22,7%



Exigências para contratar:

Experiência (84,2%)

Bom atendimento (49,5%)

Disposição (37,6%)

Oferecem capacitações aos funcionários:

Sim (temporários ou contratados): 57,4%

Não oferecem: 31,7%

Sim (contratados): 10,9%

Principais dificuldades encontradas para contratação:

Falta de empenho: 61,5%

Falta de experiência: 50%

Alta rotatividade: 15,4%

Dificuldades em encontrar vendedores com o perfil desejado:

Não: 70,3%

Sim: 25,7%

Não sabe: 4%

Perfil dos entrevistados:

Vestuário: 22,2%

Cosméticos e perfumaria: 12,3%

Calçados: 11,7%%

Livraria/papelaria 9,9%

Local da loja:

Rua: 63%

Shopping: 36,4%

Galeria: 0,6%



Fonte: Sindilojas Porto Alegre