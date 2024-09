Minuto Varejo estreia videocast e reforça interface multimídia de conteúdos

Uma nova frente de conteúdo entra no em outubro para ampliar o formato de cobertura da coluna Minuto Varejo, que passa a compor a plataforma de videocast do Jornal do Comércio. Já estão no canal o Better Future, com a colunista Patricia Knebel, do Mercado Digital, e Conecta, com Ico Thomaz.

Na primeira sessão do formato, o convidado é o multifacetado Gustavo (Guga) Schifino, hoje sênior advisor da Linx Stone e co-fundador da FFX, que se transformou em um grandes conferencistas nacionais, além de inserção internacional, sobre inovação no varejo, com foco em conhecimento de mudanças e transformações no setor puxadas pela tecnologia.

"Tem vendedor ainda que é proibido de usar o celular dentro da loja. O lojista que faz isso vai ser excluído, vai quebrar", avisa Guga, que já comandou a rede Trópico, de moda surfe e skate, foi presidente da CDL Porto Alegre e atua como conselheiro de varejistas como O Boticário.

O gaúcho foi um dos criadores do Pier X, primeiro marketplace (plataforma de vendas) phygital do Brasil, ao unir recursos digitais em ponto físico. A experiência foi entre 2017 e 2018 no Iguatemi Porto Alegre.

Em mais de 30 minutos de bate-papo, o convidado falou sobre o futuro da loja física, impactos da inteligência artificial (IA) e novas gerações e quanto elas têm de ser ouvidas pelos veteranos do setor, além da supremacia da decisão de compra no canal digital.

Guga percorreu, em 2024, contextos globais, de Estados Unidos à Ásia, com incursões na China e em Singapura, que teve este ano a primeira edição asiática da NRF Retail's Big Show, palco sobe tendências globais sediado em Nova York. "Os temas que pautam os mercados pelo mundo são muito comuns", observa.

Sobre temores e críticas ao avanço de conglomerados chineses no Brasil, ele avisa que as operações não oferecem riscos, mas oportunidade para empresas nacionais ampliarem os ambientes de venda.

Resistência a perceber a ascensão dos influencers das redes sociais - que cada vez são mais decisivos nas escolhas de consumidores - e entender o comportamento dos clientes é apontada como um problema que precisa ser equacionado entre varejistas.

"Os brasileiros são no mundo os que mais tempo ficam no WhatsApp. Ficam mais de cinco horas por dia em rede social", adverte Guga. A adoção de IA é inevitável e é mais simples do que muitos acham, emendou o eco-fundador da FFX.

Estes são apenas alguns detalhes do que rolou na estreia do videocast do Minuto Varejo. Os conteúdos estarão disponíveis no YouTube e site do JC. A nova frente de conteúdo tem apoio da Federação Varejista do RS e da CDL Metropolitana.