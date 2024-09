No Ponto: Crocs, Quiero Café, Zaffari e Cestto. Gravataí Shopping e Bom Princípio

> Gigante de e-commerce busca nova área para CD no Rio Grande do Sul.

> A Crocs, de calçados casuais, pisa nesta quinta-feira (26) no Shopping Villagio Caxias. Será a 175ª loja da marca no Brasil e fica próximo ao Café Cultura.

> Quiero Café abriu no Marco C, na Prainha do Iberê, na orla do Guaíba, em Porto Alegre. O projeto uniu café, corrida e ciclismo.

> Grupo Zaffari tem 60 vagas abertas para as lojas Cestto Gravataí e Porto Alegre, na Zona Sul. Informações no site do Zaffari, em Trabalhe Conosco.

> Gravataí Shopping terá KFC, Menu Poke e Fold Pizza. São 13 lojas novas já anunciadas em 2024.

> Bom Princípio Alimentos amplia os destinos de produtos para a América Central. Além da República Dominicana, Panamá e Guatemala terão itens da marca, com foco em food service. A marca também está nos Estados Unidos, quatro países da América do Sul e Angola, na África.