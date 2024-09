Moda pelo Rio Grande do Sul foca segmentos afetados por enchentes

Uma iniciativa mega relevante que uniu CDL Porto Alegre e a estilista Joy Alano vai levar informação e suporte para auxiliar segmentos da moda afetados pelas cheias recentes. Esta é a ideia do Moda Pelo Rio Grande do Sul, que mobiliza a cadeia do setor, da logística a profissionais em diferentes categorias de vestuário.

A participação será gratuita. O foco das duas promotoras é "incentivar empreendedores a impulsionar seus negócios". O Moda pelo Rio Grande do Sul será em 3 de outubro no Teatro Bourbon Country, no Bourbon Country, na Zona Norte de Porto Alegre, das 9h às 19h. Serão 600 minutos de conteúdos, destacam os dois organizadores.

Joy, que idealizou o evento, é estilista catarinense, de Blumenau, cidade que já viveu inúmeras enchentes. O Estado teve a maior tragedia da história nas cheias de maio que tomaram boa parte do território.

CDL-POA diz que caravanas de diversas cidades devem vir à Capital para acompanhar o encontro. A agenda de palestrantes tem nomes reconhecidos em suas áreas de atuação. As inscrições são gratuitas pelo site do evento

"A água leva tudo, menos o conhecimento", motiva a estilista, em nota. "O evento surge como uma iniciativa importante para oferecer suporte e conhecimento prático, ajudando os lojistas a se reerguerem", acredita Irio Piva, presidente da câmara porto-alegrense.

Quem vai estar no evento em 3 de outubro: