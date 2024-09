I Fashion Outlet NH tem novidade com marcas de moda e esporte

Tem novidade no único shopping center com perfil de outlet (produtos de marcas conhecidas com preços mais baixos) do Rio Grande do Sul. O I Fashion Outlet Novo Hamburgo (IFONH), localizado na capital nacional do calçado e integrante do portfólio do grupo Iguatemi, dono do Iguatemi Porto Alegre e Praia de Belas Shopping, ganha uma unidade da catarinense Beagle e nova área da esportiva New Balance.

Os reforços, em nova operação e área, apostam na diversificação do mix, diz o empreendimento, em nota à coluna Minuto Varejo.

A Beagle atua com vestuário masculino e feminino, enquanto a New Balance briga no segmento de tênis e acessórios, um setor que registra grande aquecimento, com grandes players - da nacional Olympicus a globais Nike, Puma e Adidas (que também estão no IFONH). Marcas se conectam cada vez com eventos e experiência para engajar consumidores.



"Nosso objetivo de consolidar o I Fashion Outlet Novo Hamburgo como referência em moda no Estado", define Luiz Felipe Pereira, gerente-geral do shopping, na nota à coluna.

O IFONH tem mais de 80 lojas (descontos entre 30% a 70%) e nove operações de alimentação, entre fast-food e restaurantes (Mamma Mia e El Fuego). O estacionamento tem 1,3 mil vagas.