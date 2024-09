Pop Center alerta que vídeo de incidente com arma é de episódio no Chile

A direção do Pop Center, antigo camelódromo de Porto Alegre, divulgou nota neste sábado (14) alertando que vídeo compartilhado no WhatsApp e redes sociais não tem relação com o empreendimento. O conteúdo mostra incidente com arma de fogo ocorrido em um centro comercial no Chile, adverte o complexo porto-alegrense.

Nos envios, busca-se relacionar a violência com o Pop Center, diz a direção.

"Infelizmente, a circulação de notícias falsas pode causar grande preocupação e confusão. O vídeo é de um incidente que ocorreu em um centro comercial no Chile e não tem qualquer relação com o nosso estabelecimento", esclarece Elaine Deboni, CEO do Pop Center, em nota enviada à coluna Minuto Varejo.



"Tranquilizamos todos os nossos clientes e parceiros sobre a situação. O Pop Center é um local seguro. A disseminação de informações falsas é preocupante e queremos assegurar que estamos tomando todas as medidas necessárias para manter a segurança e a integridade de nosso espaço", reforça Elaine.

A segurança do complexo, localizado o Centro Histórico, é feita por uma empresa privada, "altamente treinada e em constante monitoramento", garante ela. "A segurança de nossos clientes, funcionários e visitantes é nossa prioridade máxima", completa Elaine.