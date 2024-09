Food hall produz cerveja com erva-mate e público pode acompanhar

O único food hall de Porto Alegre com uma cervejaria dentro do espaço vai homenagear a temporada farroupilha com uma produção mega especial, conectada a um dos hábitos mais arraigados dos gaúchos. Que tal uma cerveja com erva-mate e que as pessoas vão poder acompanhar a elaboração?

Esta é a ideia do Food Hall Dado Bier para a programação deste sábado (14). Desde a manhã, a fábrica que fica no centro do salão, terá uma colab (colaboração entre marcas) com a ervateira Baldo, para fazer a bebida.

"A colab entre as duas marcas genuinamente gaúchas homenageia o Mês Farroupilha, com uma proposta inovadora que une a cultura do chimarrão e a produção artesanal de cerveja", diz, em nota, a direção do complexo. O Food Hall Dado Bier fica no segundo piso do Bourbon Country, na Zona Norte de Porto Alegre.

A base para a bebida é uma Belgian Blonde Ale, famosa pelas notas frutadas e condimentadas, explica o complexo. O mestre cervejeiro da Dado Bier, Thiago Martini, detalha: "a fabricação envolve a utilização da erva-mate tanto na fase quente, durante a fervura, quanto na fase fria, da maturação".

"Vamos buscar trazer o sabor característico da erva-mate, mas sem deixar a cerveja pesada. A ideia não é simular um chimarrão, mas sim evocar a memória e as características dessa planta tão importante para o povo gaúcho", destaca Martini, na nota.

É o segundo vez que a marca faz uma bebida conectada à planta base do chimarrão.

Em 2006, a cervejaria lançou a Dado Bier Ilex, primeira no mundo a usar erva-mate, conta a empresa. Já a escolha da Belgian Blonde Ale tem um motivo: "o baixo índice de amargor (IBU) foi pensado para não competir com as notas sutis da planta", esclarece.