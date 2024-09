Shopping do Multiplan têm Semana do Cliente com descontos de até 50%

Para movimentar vendas e atrair fluxo, os dois shopping centers do grupo Multiplan no Rio Grande do Sul estão com campanha de descontos dentro da Semana do Cliente. Até domingo (15), que é o dia do cliente, o BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e o ParkShopping Canoas, em Canoas, têm descontos de até 50%.

Os dois empreendimentos direcionam os atrativos para quem é cadastrado no aplicativo Multi, que tem promoções e outras vantagens dentro de ações do programa de fidelidade. Os dois shoppings informam que categorias MultiVocê Silver e Gold "têm benefícios exclusivos com desconto" na tag Semana do Cliente.

As promoções estão vinculadas ao site do liquidacaolapisvermelho.com.br ou nos portais dos shoppings.