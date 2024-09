Rede de comida mexicana abre lojas no RS, inclusive em cidade inundada

Uma rede gaúcha de comida mexicana, com burritos como carro chefe do cardápio, está aos poucos ganhando mais terreno no interior do Rio Grande do Sul. Uma das lojas mais recentes do Oak's abriu em Lajeado, no Vale do Taquari, uma das mais afetadas pelas cheias. Mais duas Oak's estão a caminho.

Unidades vão abrir no Planalto e no Vale do Sinos. Em Lajeado, a marca chegou em fim de julho. O investimento foi de R$ 250 mil. O ponto fica na avenida Piraí, 300, no bairro São Cristóvão. Sete pessoas foram contratadas para atuar na unidade, que tem novo conceito arquitetônico da marca.

Da nova leva, a primeira será em Passo Fundo, a maior cidade da região e uma das economias mais pujantes hoje do Estado.

A loja desembarca na rua General Prestes Guimarães, 56, na Vila Rodrigues. O começo da operação será dia 19 deste mês. A unidade terá atendimento por tele-entrega (delivery). O aporte é de R$ 100 mil.

Em outubro, a Oak's desembarca em Novo Hamburgo. Com as novas operações, a rede passará a 15 pontos. A meta é chegar a 19 até o fim de 2024.

Um dos trunfos da rede, que segue sistema de franquia, é ter "modelo próprio baseado na expertise da gestão das unidades", destaca o Oak's, em nota.

O sócio-fundador da rede, Fabrício Maia Leite, comenta que os investimentos são "uma forma da marca gaúcha se envolver cada vez mais na reconstrução do Estado, com a geração de empregos e o comprometimento em novas experiências".