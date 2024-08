No Ponto: Andreazza, Oak's, Usaflex, Mercado Público, Cais Embarcadero e Praia de Belas

> A rede Andreazza, quinta maior supermercadista do Estado, reabre hoje, em Nova Petrópolis, a loja que foi da Cooperativa Piá, que enfrenta crise financeira e busca reestruturação. O supermercado foi comprado em março e foi reformada, para se ajustar ao modelo da rede que chega a 48 pontos, sete deles do atacarejo Vantajão.

> A Oak's, de burritos e bowls, desembarcou em Lajeado, na avenida Piraí, 300, e terá unidades em Passo Fundo e Novo Hamburgo este ano ainda.

> A Usaflex abriu loja em Gravataí, na rua Adolfo Inácio Barcelos, 738, Loja 01, no Centro.

> Mercado Público: a coluna tinha noticiado que os permissionários, cerca de 40, não haviam conseguido aprovar cadastro para que funcionários receberem o auxílio de dois salários-mínimos do governo federal. O presidente da Associação do Mercado Público Central (Ascomepc), Rafael Sartori, informa que a inscrição foi validada e os valores serão pagos acumulados. O problema foi gerado porque, mesmo que o empreendimento tenha tido mais de 1,7 metro de água, as empresas não apareciam na chamada Mancha, exigência para acessar os recursos. >

> O Praia de Belas Shopping reforça a frente de eventos esportivos: Praia de Belas Night Run. A corrida é no sábado, a partir das 20h. Inscrições: bit.ly/3YwdZ5C.

> O Cais Embarcadero, na orla do Guaíba, que foi arrasado nas cheias, prepara a reabertura. Outubro é a meta, mas que ainda será confirmada. Marcas que operavam no local trabalham na recuperação. O grupo que dirige o empreendimento aguarda posição do governo gaúcho sobre a prorrogação do contrato. A Secretaria de Reconstrução Gaúcha informa que o pedido está em análise junto com a concessão do Cais Mauá.