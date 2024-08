Pompéia abre quase 100 vagas em lojas no Rio Grande do Sul

Uma das redes de varejo de vestuário com mais unidades no Rio Grande do Sul tem quase 100 vagas de emprego. A Lojas Pompéia, que integra o Grupo Lins Ferrão, dono também da rede Gang, mais focada em estilo de moda jovem, contrata em diversas filiais gaúchas.

São postos para funções de consultor de vendas, auxiliar de loja, vendedor e designer de vitrine. "Todas as nossas vagas também são destinadas às pessoas com deficiência", observa a rede, em nota.



Segundo a Pompéia, as vagas estão em lojas situadas em cidades como Pelotas, Taquara, Caixas do Sul, Bento Gonçalves, Venâncio Aires, Palmeira das Missões, Sapiranga, Frederico Westphalen, Santa Rosa, Vacaria, Estância Velha e Dois Irmãos.



Recentemente, a rede reinaugurou as operações de Novo Hamburgo e Campo Bom, com novo layout, seguindo conceito que teve mudança em 2023.

Para quem se interessar em trabalhar na rede, a Pompéia faz uma provocação: "ser um apaixonado por moda".

Ensino Médio completo é um requisito para as vagas. Candidatos podem ter mais informações sobre a oferta e as localidades pelo grupolinsferrao.pandape.infojobs.com.br.