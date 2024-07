PIB do RS pós cheias perde R$ 11,3 bilhões em dois meses, aponta CDL-POA

As perdas do Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho associadas ao impacto das chuvas e cheias que paralisaram atividades e afetaram a vidas de moradores do Estado deram uma amenizada, segundo a CDL Porto Alegre. No monitoramento sobre o efeito geral na economia, a assessoria econômica da entidade revisou a redução para R$ 11,3 bilhões em maio e junho, ante R$ 13,5 bilhões, que compreendia período menor, entre 1º de maio e 18 de junho. O economista-chefe da entidade, Oscar Frank, confronta dados de fluxo de arrecadação de ICMS e variações do PIB anteriores, como no mesmo período de 2023. “Encontramos os valores a partir da combinação de diferentes bases de dados capazes de exprimir os canais de transmissão dos alagamentos para o PIB do RS. No caso do cálculo de impacto no período, o Índice do Banco Central (IBC), a arrecadação de ICMS e os resultados de trabalhos acadêmicos foram fundamentais”, elenca Frank, no boletim sobre os impactos.O número mais recente que consegue captar a atividade está no 5º Boletim Econômico-Tributário: Unidos pelo Rio Grande, divulgado pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). A receita nominal em maio e junho deste ano somou R$ 3,28 bilhões e 3,59 bilhões, respectivamente, em cada mês. Em maio, a retração, atualizada pelo IPCA foi de 15,6% frente ao mesmo mês de 2023, e de 6,4% no mês passado, também no confronto com o mesmo período do ano passado.O ritmo de queda perdeu um pouco de força, já refletindo a retomada de atividades. Mas pesquisa do Sebrae-RS, do começo de julho, mostrou que mais de 30% das empresas dos empreendimentos afetados pelas inundações ainda não havia retomado as operações.