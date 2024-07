No Ponto: Liquida Tramontina, BarraShoppingSul e ParkShopping, Praça Osvaldo Cruz e I Fashion Outlet

A Tramontina faz até domingo (14) a segunda sessão da mega queima de estoque no outlet em Farroupilha. Na primeira rodada registrou 27 mil visitantes e vendeu mais de 200 mil peças. A CDL Porto Alegre faz ação amanhã na Praça Osvaldo Cruz, no Centro Histórico da Capital. A retomada do espaço pós-enchente recente e dois anos da entidade à frente do equipamento comandam a agenda. Placas foram colocadas demarcando as duas cheias históricas (1941 e 2024). O evento, com feira de produtos locais, vai das 11h30min às 13h30min. O I Fashion Outlet Novo Hamburgo terá o Chefs Gourmet, para marcar os 200 anos de colonização alemã. De amanhã até domingo, terão três cervejarias e oito restaurantes no estacionamento do outlet. Valor único de R$ 35,00 (salgados) e R$ 20,00 (doces). BarraShoppingSul (Porto Alegre) e ParkShopping Canoas têm reta final da campanha de descontos de até 70% da Liquidação Lápis Vermelho. Termina domingo.