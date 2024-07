Carrefour lança ação para gerar empregos no Rio Grande do Sul

A maior varejista do Brasil, o francês Carrefour, vai puxar uma ação para criação de empregos no Rio Grande do Sul. Em nota, a gigante de supermercados divulga a campanha Reconstruindo o Futuro RS. Será uma iniciativa com a Infojobs. Mas a ideia é motivar outras empresas a ofertar vagas nas cidades atingidas pelas cheias.

A meta é atingir nomes nacionais e locais com postos abertos no Estado. Para se candidatar, basta acessar este link, uma página online exclusiva com todas as informações, vagas e empresas.



E para explicar tudo sobre a campanha, tirar dúvidas, dar dicas e apoiar os profissionais, o Infojobs e o Grupo Carrefour Brasil realizarão uma live gratuita, no YouTube do Infojobs, dia 23 de julho, às 11h. A live contará ainda com convidados de outras companhias.



O site, que possui mais de 35 mil empresas em todo Brasil contratando ativamente, entre elas o Grupo Carrefour Brasil, entende a importância da união e solidariedade nesse momento. Por isso, uma transformação sólida na realidade dos profissionais afetados pelas tragédias climáticas no Sul é urgente e promove uma transformação na vida dessas pessoas.