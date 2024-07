Atacarejo de Santa Catarina abre seleção para 240 vagas em nova loja no RS

Uma das maiores redes de atacarejo do País, com forte atuação no Sul, Centro-Oeste e Sudeste, vai ampliar a presença no Rio Grande do Sul e em breve terá a quarta loja. Seleção para 240 vagas para a unidade que já está sendo erguida em Nova Hamburgo, no Vale do Sinos, começa nesta quarta-feira (3). O Fort Atacadista, do grupo catarinense Pereira, fará dois feirões de emprego para receber candidatos.

A primeira seleção será no Feirão de Empregos Recomeça POA, nesta quarta e quinta-feira (4) no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre. Será junto com mais empresas que estão buscando ocupantes de postos. Nos dias 8 e 9 de julho, o Fort faz feirão em Novo Hamburgo, em ação com o Sine, na avenida. Tamandaré, 221, no bairro Pátria Nova, das 9h às 17h.



A rede diz que os candidatos devem apresentar currículo impresso e documento com foto. A oferta também pode ser acessada pelo grupopereira.pandape.infojobs.com.br. São funções para todas as áreas de atividades do modelo que une supermercado e atacado. O Fort já tem lojas em Canoas, Viamão e Caxias do Sul. Até 2027, a meta do grupo é ter mais 15 a 20 unidades do atacarejo no mercado gaúcho.

Além da rede catarinense, a Comercial Zaffari vai erguer filial do Stok Center e o Grupo Zaffari vai instalar unidade do Cestto na cidade do Vale do Sinos. O Stok Center abre em 2024, e o Cestto é projetado para estar pronto até o fim de 2025.