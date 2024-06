 Stok Center, Comercial Zaffari e Fort Atacadista, do grupo Pereira, têm 400 vagas de emprego e já começam a fazer a seleção. As novas lojas estão sendo instaladas em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O Stok abriu 200 postos para a filial que será na avenida 1º de março. O Sine faz seleção até hoje. O catarinense Fort Atacadista terá 200 vagas. As entrevistas são nos dias 8 e 9 de julho, também no Sine.