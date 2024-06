Dona da Burger King compra operação da Starbucks no Brasil

A Zamp, dona da rede Burger King e do Popeyes no Brasil, anunciou a compra da operação da Starbucks no Brasil por R$ 120 milhões. A assinatura do contrato de compra entre a Zamp e a SouthRock, que detém a licença e opera a rede de cafeterias aqui, foi comunicada em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).



O grupo SouthRock está em recuperação judicial desde o fim do ano passado. Em 31 de outubro, quando ajuizou o pedido de recuperação, a empresa informou que tinha uma dívida da ordem de R$ 1,8 bilhão, sendo que 80% desse valor tinha lastro em recebíveis.



No pedido, a SouthRock ressaltou que enfrentava problemas desde a pandemia de covid-19. Com vendas muito baixas nos anos de 2021 e 2022, a empresa vinha tendo problemas de caixa e dificuldade para obtenção de capital de giro nos bancos em razão das altas taxas de juros no País.

Em comunicado, a Zamp informou que as negociações vinham acontecendo desde fevereiro. Segundo a empresa, ainda, o preço de R$ 120 milhões oferecido à rede de lojas operada pela SouthRock está sujeito a ajustes “para refletir, dentre outros, a quantidade de lojas efetivamente adquirida, bem como o nível de estoque na data do fechamento (do negócio)”.



A SouthRock operava cerca de 140 lojas da Starbucks no País, mas desde o pedido de recuperação judicial muitas dessas unidades foram fechadas.



A efetivação do contrato, no entanto, ainda depende de autorização da Justiça com relação à recuperação judicial da SouthRock e da aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

De acordo com a nota oficial da Zamp, a efetivação da compra ainda precisa da assinatura final da Starbucks Corporation. A operadora do Burger King informou que fechou um acordo com a multinacional americana com relação “aos termos e condições dos principais contratos que deverão ser celebrados para a exploração da marca e desenvolvimento das operações Starbucks no território brasileiro”.



Por causa da recuperação judicial da SouthRock, a Zamp informou que a compra se dará por meio de um processo competitivo de propostas fechadas, e que poderá cobrir ou igualar eventuais ofertas de outros interessados nas cafeterias da rede. Também terá direito a indenização caso a SouthRock decida vender a operação a outra empresa.