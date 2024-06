Centrais defendem ampliação do auxílio ao emprego a mais afetados pelas cheias

O programa do governo federal para manter empregos e evitar demissões no Rio Grande do Sul, que já são ventiladas por setores como varejo devido a impactos das inundações, não era tudo que as centrais sindicais próximas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva queriam. Duas delas veem os dois meses de salário-mínimo como "alívio", mas acreditam que será preciso prorrogação para segmentos mais afetados ou empresas com mais danos e demora em retornar à atividade.

LEIA MAIS: Lojistas e comerciários do RS dizem que ação para emprego é insuficiente

O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-RS), uma das bases de apoio ao governo Lula, Amarildo Cenci, reagiu sem surpresa a críticas de que as medidas são insuficientes. Entidades como SindilojasPOA e Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), do lado patronal, e Sindicato dos Comerciários da Capital (Sindec-POA) querem mias prazo e limite de valor. Cenci lembrou ainda que as centrais pediram três meses, mas vieram dois:

"Vai ter reclamação de que é pouco. Defendo que o terceiro mês seja pago pelo Estado. Temos de avançar, sim, e o programa não vai resolver a vida de quem sofreu impactos. Todos perdem um pouco".

Cenci lembrou que a MP foi efeito da mobilização de trabalhadores e setores empresariais. "É suficiente? Com certeza, não, mas assegura dois meses a 480 mil empregados", pondera o sindicalista, que antevê a necessidade de prorrogar benefício para segmentos com mais dificuldades.

"Terá de ter prorrogação à frente. Mas os dois meses dá segurança em problemas principais para parte das empresas e serviços. É um tempo razoável para ver as necessidades para frente", acredita o dirigente. Cenci opina que os casos de perda total ou com maiores dificuldades precisarão de mais ações. "Os setores gravemente atingidos, não só diretamente, mas por sofrer as consequências, podemos avançar depois", defende o presidente da CUT-RS.

Guiomar Vidor, presidente da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil (CTB), avalia que o programa ajuda empresas que não foram atingidas completamente pelas inundações. "É um , "mas não resolve o problema no médio e longo prazo. "Para quem teve danos e que vai demorar quatro a cinco meses para retomar", pondera Vidor.

O sindicalista ligado à CTB cita que há alternativas como o layoff, com suspensão do contrato de trabalho, mas com qualificação profissional. O trabalhador recebe seguro desemprego. As centrais terão reunião por videoconferência, nesta sexta-feira (7) com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para tratar de tópicos do programa. Vidor diz que vai ser pedido ampliação de três no seguro, quando for acionado o layoff, para evitar prejuízos futuros aos trabalhadores.