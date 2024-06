Pop Center reabre no Centro Histórico, mas ainda sem Tudo Fácil

"Com a baixa das águas no Centro de Porto Alegre e o retorno da energia elétrica, temos a satisfação de reabrir e voltar a atender nossos clientes e parceiros", avisou, em nota, a CEO do Pop Center, maior complexo de lojas na região central da Capital, Elaine Deboni. O centro comercial reabriu nesta quarta-feira (5), após fechar 34 dias devido à inundação histórica que atingiu a Capital.

O Tudo Fácil, pertencente ao Estado e que fica no terceiro piso do Pop, ainda não voltou. Não há data de reabertura, segundo informação do governo à direção do complexo. A operação das lojas segue o horário normal, de segundas a sábados, das 9h às 19h.

Mercado Público, faz a limpeza e poderá ter abertura de áreas não afetadas pela inundação. No Centro, outro complexo, o

A retomada foi possível, explica o complexo na nota, porque houve recuo do Guaíba, há mais dias, e restabelecimento da energia elétrica. O Pop estava parado desde 3 de maio, quando a cheia atingiu a região. A água não chegou a alcançar lojas, pois as operações ficam no primeiro piso, acima das vias de acesso ao prédio, entre a rua Voluntários da Pátria e a avenida Mauá.

"O centro comercial manteve todas as lojas seguras, protegidas tanto das águas quanto de qualquer tentativa de saqueamento", acrescenta a direção do complexo. São mais de 600 lojas.

"Sabemos que um mês fechado é desafiador para um comércio e precisamos recuperar", projeta Elaine, que aproveita para lembrar que há espaços para locação no empreendimento. A oferta se dirige muito a outros lojistas que não estão conseguindo retornar a antigos pontos atingidos pela inundação.

"Sem burocracia (contratação) e para retorno imediato das atividades de comerciantes que tenham sido afetados pelas enchentes", reforça a CEO. O Pop completou 15 anos de funcionamento. A base dos ocupantes tem origem nos ambulantes que atuavam nas ruas do Centro Histórico.



Para marcar a retomada, vai ter música com os violinistas do Quarteto Zuca, às 15h.