11ª Feira Brasileira do Varejo fica para 2025

O maior evento de varejo do Rio Grande do Sul e um dos principais do Brasil, a Feira Brasileira do Varejo (FBV), que seria esta semana e já tinha sido adiada devido às cheias, voltará à cena somente em 2025, comunicou ontem o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (SindilojasPOA), promotor da iniciativa. "A decisão foi tomada visando o apoio aos atingidos, além da segurança de todos os participantes", disse o presidente do SindilojasPOA e da FBV, Arcione Piva. A 11ª edição da feira foi remarcada para 21, 22 e 23 de maio de 2025. A nova data segue quase a mesma prevista para este ano, de 22 a 24 deste mês, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do RS (Fiergs). "Entendemos os desafios enfrentados pela nossa comunidade e o longo processo de reconstrução que temos pela frente. Estamos ao lado do povo gaúcho atuando pela recuperação do Rio Grande do Sul e, principalmente, do nosso comércio. Vamos nos superar para entregar ano que vem uma nova FBV ainda melhor", manifestou Piva, no comunicado.