Grupo dono das redes Rissul e Macromix abre 70 vagas

Ainda com unidades sob a água, o grupo Unidasul, dono das redes de supermercado Rissul e do atacarejo Macromix abriu 70 vagas de emprego e prioriza, segindo nota, pessoas atingidas pelas enchentes. São postos para atuar no Centro de Distribuição (CD) do grupo da empresa em Esteio, que chegou a ser afetado pela cheia e teve de parar de funcionar, mas já retornou, e para a filial do Macromix na avenida . Thomaz Edison, no bairro Scharlau, em São Leopoldo, reaberto nesta quarta-feira (22), após ser atingido pelas cheias.