Shopping Total prorroga campanha de Dia das Mães

Com a tragédia climática e os impactos no comércio, o Shopping Total decidiu prorrogar a campanha de sorteio do Dia das Mães, segunda principal data de vendas do setor. A inundação e restrição de água afetaram parte das lojas em regiões como Centro, bairros próximos e Zona Norte e fecharam os shoppings Praia de Belas e Moinhos.

"Em função dos eventos climáticos ocorridos no Rio Grande do Sul, a troca de notas da promoção Mãe Presente Total foi prorrogada até 2 de junho", diz o empreendimento localizado no bairro Floresta, que mantém a operação.



A campanha tem premiações instantâneas de mais de 2,5 mil produtos, com sorteio ainda de R$ 20 mil em Totaletas, moeda própria do Total equivalente a vales-compra.

Empreendimentos que funcionam indicam queda nas vendas. A CDL Porto Alegre aponta redução de 20% frente à data de 2023.