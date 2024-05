Salões de beleza cortam cabelo de pessoas em abrigos de Novo Hamburgo

"Não é só corte de cabelo. Dá muita diferença", diz o profissional, enquanto maneja tesoura e pente para dar um novo visual ao jovem sentado na cadeira em um lugar inusitado, mas parte do cenário cada vez mais comum no Rio Grande do Sul. Dezenas de cabeleireiros trabalharam nesta segunda-feira (13) em um abrigo de atingidos pelas inundações em Novo Hamburgo.

Os voluntários atenderam de graça nos pavilhões da Fenac, com apoio da prefeitura. Moradores temporários fizeram fila para o corte de graça em meio à tragédia das cheias no Estado.

Além de cabelo, os profissionais também fizeram barba e sobrancelha da clientela, entre crianças, jovens e adultos. A ação foi coordenada pela professora de estética da Universidade Luterana (Ulbra), de Canoas Jéssica Schmidtt.

"É uma iniciativa com o objetivo de melhorar a autoestima de todos que estão no abrigo", destacou Jéssica. O grupo também alertou para cuidados com o couro cabeludo, para que as pessoas evitem a propagação de doenças, acrescentou a professora.