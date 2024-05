Zaffari e Ambev podem volta a distribuir latinhas de água de graça

A distribuição gratuita de água mineral chamou a atenção de consumidores em lojas da Companhia Zaffari, em Porto Alegre. Com a escassez do produto, Zaffari e Ambev fizeram a iniciativa no sábado (11). A indústria de bebidas havia divulgado que estava envazando água para fornecer no Estado.

A ação foi sábado (11) e pode voltar, segundo a rede supermercadista. "A iniciativa pode voltar a acontecer nos próximos dias, dependendo da capacidade do estoque e de logística", adianta a rede supermercadista, maior grupo do setor no Rio Grande do Sul. No sábado, clientes podiam pegar quatro latinhas.

O Zaffari informa ainda que nova distribuição de água em parceria com a Ambev deve ser feita para entidades assistenciais nos próximos dias.