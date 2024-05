Feira Brasileiro do Varejo é adiada devido à tragédia climática no RS

A inundação e crise climática histórica em Porto Alegre provocou o adiamento de um dos principais eventos do varejo no Rio Grande do Sul. O SindilojasPOA comunicou, na manhã desta quarta-feira (8), que a Feira Brasileira do Varejo (FBV) foi adiada com data ainda indefinida.

A FBV seria de 22, 23 a 24 de maio no Centro de Eventos da Fiergs, na Zona Norte de Porto Alegre.

"Nossos esforços estão com o povo gaúcho nesse momento", diz, em nota, a direção do sindicato.



A nova data do evento será divulgada, após a entidade conseguir verificar o calendário. Como a Fiergs foi evacuada devido à inundação, o sistema que gerencia a ocupação do centro de eventos não está disponível.