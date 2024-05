É falsa notícia que caminhões com doações são retidos em postos fiscais no RS

Em meio à tragédia, tem gente que tenta confundir publicando notícias falsas. A informação que circula em redes de que caminhões com doações estariam sendo retidos em postos fiscais do Rio Grande do Sul, no acesso vindo de Santa Catarina, não procede.

A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) divulgou esclarecimento de que o transporte não sofre nenhuma restrição. "Não há nenhuma medida, não há nenhuma retenção de veículos com mercadorias e doações nos postos fiscais do Rio Grande do sul", reforça o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.

A Fazenda orienta que qualquer problema basta acionar entidades representativas de segmentos ou diretamente a pasta ou o governo.

A informação improcedente, na linha de fake news, circula e gera dúvidas em quem se mobiliza em outros estados para ajudar os gaúchos. A coluna Minuto Varejo já foi questionada por voluntários que preparam o envio de donativos do Paraná e de São Paulo.