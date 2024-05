Shoppings de Porto Alegre fecham mais cedo e adotam abertura facultativa de lojas

Atualizada às 23h20min de 03/05/2024 - Shopping centers de Porto Alegre adotaram funcionamento facultativo de lojas e também fechamento mais cedo nesta sexta-feira (3). As medidas também devem se repetir neste sábado (4) e estão associadas aos eventos extremos do clima, com inundações e dificuldades de deslocamentos das pessoas e operação de diversos setores, do setor primário ao de comércio e serviços.

O Shopping João Pessoa, próximo ao Centro da Capital, informou que encerrou mais cedo a operação nesta sexta. Em vez de 21h, o empreendimento fechou as portas às 19h. Neste sábado (4), o shopping vai antecipar o encerramento da atividades também para as 19h. Além disso, a abertura das lojas será opcional, esclarece a gerente, Cristiane Bernardo.

Em nota, o grupo Iguatemi informou que adotou ponto facultativo nos empreendimentos no Rio Grande do Sul - Iguatemi Porto Alegre, Praia de Belas Shopping e I Fashion Outlet Novo Hamburgo -, devido às fortes chuvas.



"Os empreendimentos permanecerão abertos até as 22h, monitorando a situação para tomar as medidas de segurança necessárias", diz a nota.

A coluna Minuto Varejo obteve informação que a maioria das lojas fechou no Praia de Belas. Além disso, clientes que tentaram ingressar usando estacionamento encontraram restrições e não puderam acessar o local. A direção do Praia esclareceu que, "devido às fortes chuvas que atingiram o Estado, encerrou as atividades mais cedo como forma preventiva".