Dia das Mães pode ter presente de até R$ 200,00 em Porto Alegre

A pesquisa de Dia das Mães realizada pela CDL POA está diferente neste ano. Em parceria com a Vitamina Pesquisa, foram realizadas coleta de dados quantitativos e entrevistas em profundidade com mães, revelando informações qualitativas sobre a data. O estudo trata, ainda, do modo como as pessoas têm controlado seus gastos e afere a relevância da organização financeira no ambiente familiar. Sobre o que comprar para presentear no Dia das Mães, roupas (35%) e itens de perfumaria (28%) são a escolha da maioria dos respondentes. Já flores (10%), eletrodomésticos (8%) e calçados (8%) receberam preferências equilibradas. A faixa de preço do presente principal, para 42,6% da amostra, será entre R$ 101 e R$ 200, seguido da faixa entre 51 e 100 reais para 25% dos respondentes. Para o presidente da CDL POA, Irio Piva, realizar uma pesquisa de Dia das Mães que inclua tanto aspectos qualitativos quanto quantitativos, além de abordar a educação financeira, é crucial para o varejo: "Diferentemente das finanças, os relacionamentos não são uma matemática exata, por isso a pesquisa de Dia das Mães ajudará o varejo a compreender com maior profundidade o comportamento do consumidor, identificar tendências e planejar melhor toda a cadeia de vendas".

Dentro da pesquisa quantitativa de Dia das Mães, a maior parte dos entrevistados (43%) não possui nenhum tipo de controle de gastos atualmente. Ainda, 36% utilizam algum caderno, agenda ou anotação. Até o momento, 75% dos entrevistados nunca participaram de algum evento sobre educação financeira, e a maior parte (68%) não tem interesse em participar. Grande parte dos respondentes que possuem filhos (63%) costuma conversar sobre educação financeira com eles. Quase metade dos respondentes (46%) comprará o presente na semana do Dia das Mães, seguida de duas semanas antes com 30% das menções. Ainda, 13% deverão comprar somente na véspera da data comemorativa. Nas entrevistas qualitativas, a pesquisa constatou que algumas mães vão escolher experiências para presentear com memórias, cuidado e atenção. Uma delas optou pelo autopresente, aproveitando o Dia das Mães para descanso e autocuidado. O local de compra da maior parte da amostra sugere boas oportunidades para o comércio local porto-alegrense: 36% pretendem fazer a compra em lojas de shopping e 33% em lojas de rua. Esse dado corrobora com o tempo de antecedência que as pessoas comprarão, ou seja, na semana do Dia das Mães, uma vez que a compra pela internet demandaria mais tempo devido ao prazo de entrega do produto.

Além disso, a possibilidade de troca de forma facilitada é outro ponto a favor das lojas físicas, sejam elas de rua ou de shopping. Dos que irão comprar pela internet, 20,5% possuem idades entre 25 e 34 anos e 20% estão na faixa etária entre 35 e 49 anos. Em relação ao Perfil de Consumo, 38% dos entrevistados se enquadram no 'poupador', representado pela frase: "Geralmente, consigo economizar parte do que ganho para reservas de emergência ou algum objetivo específico". Já 31,7% se identificam com o 'gastador': "Geralmente, gasto o que eu ganho. Não tenho dívidas, mas também não costuma sobrar nada". Para a maioria dos respondentes (61%), a compra do presente de Dia das Mães é planejada com antecedência, pois já imaginam qual o valor que será despendido para esta situação. Também há os que procuram planejar, mas não conseguem (20%) e os que compram e depois veem como irão pagar (17,5%).