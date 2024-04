Recuperação da Casas Bahia gera mais alívio que preocupação

Nenhum varejista quer acordar e ouvir que o gigante grupo Casas Bahia, dono da Casas Bahia e Ponto, entrou com pedido de Recuperação Extrajudicial (RE), ou Recuperação Judicial (RJ), como foi com a Americanas, no começo de 2023. Mas há um oceano de diferença no impacto de um e outro caso que passou a ser mais regra que exceção no cenário brasileiro pós-pandemia.

A notícia do pré-acordo com os maiores credores da Bahia, para equacionar dívidas futuras que integram passivo de R$ 41 bilhões, gerou mais alivio que receio e temor de insegurança se espalhando no varejo de Sul a Norte do País. Pelo menos é que o players gaúchos sinalizaram para a coluna Minuto Varejo nesta segunda-feira (29), ante o detalhamento da medida, números e o que o grupo forte em eletroeletrônicos e eletrodomésticos alinhavou com bancos para equacionar vencimento de debêntures, títulos emitidos para captar recursos do mercado de capitais, mas que precisam ser saldados com custo e tempo acertados.

"Fiz uma rodadas por bancos em São Paulo, na semana passada, e todos, sem exceção, tinham restrição com Casas Bahia, pela situação financeira. A negociação agora dá uma clareada para estas instituições e para o varejo de forma geral", comentou, pedindo reserva, um executivo de uma rede gaúcha do mesmo segmento. "Se o maior player desse negócio entra em RJ ou falência cria dificuldade para todo o varejo, como foi em 2023 com a Americanas", completa a fonte.

"Acredito que a Casas Bahia, que tem conceito e credibilidade e está negociando com fornecedores, vai vencer esta etapa e continuará atendendo seus clientes com a qualidade de sempre", aposta o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva. O dirigente lembra também que o caso Americanas teve efeito colateral, pois mexeu na oferta e custo de crédito, em meio a um cenário de juro básico em alta e ainda inadimplência elevada que vem demorando a ceder.

Piva lista elementos que podem ter agravado a capacidade do grupo de eletro a recompor caixa para quitar compromissos: juros altos, concorrência de sites internacionais, digitalização e efeitos da inflação mais alta. "O varejo vive um momento altamente desafiador e muitas empresas estão passando por dificuldades", resume o presidente da CDL-POA.

"Da forma como fizeram (a Casas Bahia) fizeram, cria tranquilidade e segurança para todos. Eles tinham tentado uma renegociação há 60 dias, mas agora foram bem mais fundo. É ótimo para eles e, consequentemente, para o varejo é bom também", avalia Otelmo Drebes, presidente da Lebes, com mais de 300 lojas, que vê efeito oposto à intranquilidade gerada pela Americanas, que teve como ingrediente principal um emaranhado de acusações de condução fraudulenta das suas contas.

Juliana Biolchi, advogada da Biolchi Empresarial e coordenadora do Observatório Brasileiro de Recuperação Extrajudicial (Obre), aponta que uma das vantagens da RE é o caminho percorrido. "A Recuperação Extrajudicial e a Recuperação Judicial se diferem sob vários aspectos, mas um dos principais é o fato de que, na primeira, a negociação (na modalidade regular-homologatória) já chega pronta ao Poder Judiciário", compara Juliana. O acordo que já foi feito com parte dos credores pode abranger universo menor do que em uma RJ e pode ser levado a outros credores, após a homologação judicial, explica a advogada.



Mas um dos aspectos que mais pese é o desfecho da negociação pré-judicial: "Aos olhos da lei, o mercado já aceitou que a atividade é viável e que o plano merece ser chancelado pelo juiz de direito", cita Juliana. Outro detalhe, principalmente porque sempre é um processo que expõe uma empresa, destacado pela coordenadora do Obre, é a condução da reestruturação que vem sendo comunicada ao mercado já há alguns meses, no caso da Casas Bahia. O grupo reduziu lojas - no Rio Grande do Sul, teve fechamento de filiais da Ponto em shopping centers e a Bahia segurou expansão.

O grupo Casas Bahia negociou a quitação de debêntures devida a quatro instituições, entre elas dois bancos, o Banco do Brasil e Bradesco, que somam R$ 406,6 milhões dos R$ 4,077 bilhões devidos. As outras instituições são Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com crédito de R$ 3,241 bilhões, e Opea Securitizadora, com R$ 428,2 milhões. O acordo prevê carência de 24 meses para pagamentos de juros e 30 meses para pagamento de principal. Antes da repactuação, o grupo teria de pagar, até 2027, R$ 4,8 bilhões. Agora, a conta será de R$ 500 milhões no mesmo prazo.

O acordo transforma as quatro séries de debêntures, mais as cédulas de crédito bancário, em uma única debênture de três séries. A primeira responde por 37% dos débitos dos credores. O pagamento terá carência de juros de 24 meses e do principal de 30 meses. A taxa será de CDI + 1,5%, com pagamentos semestrais após a carência. A maior parcela (60%) vence em novembro de 2029.