Fort Atacadista abre 330 vagas em lojas no RS; uma delas abre em breve

Um dos players de atacarejos de Santa Catarina que briga no mercado gaúcho tem 330 vagas de trabalho em duas lojas, uma delas que ainda vai abrir. São postos para as unidades de Canoas, a primeira do Fort Atacadista inaugurada em 2023, e de Novo Hamburgo, que está em obras, mas sem data ainda de estreia, diz o Grupo Pereira, dono da bandeira e sétimo no ranking nacional de supermercados. A inauguração deve ser no primeiro semestre.

A cidade polo de calçados concentra 250 vagas, e Canoas, que tem quase 400 funcionários, as outras 80 ofertas. As seleções ocorrem em eventos nesta quarta-feira (24) e quinta-feira (25) nas duas cidades da Região Metropolitana. O Pereira diz, em nota, que as vagas também são para pessoas com mais de 50 anos, estrangeiros e pessoas com deficiência. Outro detalhe é que não é exigida experiência para se candidatar.

Os postos são para atuar nas áreas de padaria, açougue, congelados/laticínios, frente de caixa, depósito, hortigranjeiros, bazar, perfumaria, limpeza, bebidas, mercearia, televendas e serviço de atendimento ao cliente (SAC).



Em Novo Hamburgo, interessados devem ir nesta quarta-feira na Agência Municipal de Empregos (AME), na rua Joaquim Pedro Soares, 349, no Centro, das 8h30min às 15h30min. Em Canoas, o grupo participa do Super Feirão de Emprego, das 9h às 16h, no calçadão, nesta quarta. Na quinta-feira, a ação será na Estação Canoas, do Trensurb.

É possível se candidatar para os postos nas duas unidades nos locais de seleção. É preciso levar currículo impresso e documento com foto. O cadastramento pode ser feito também pelo grupopereira.pandape.infojobs.com.br.

Em 2023, o Pereira faturou R$ 13,2 bilhões, alta de 17,57% frente ao ano anterior. A expansão no Estado, que hoje tem três filiais do atacarejo - duas abertas no ano passado -, foi uma das mais importantes da marca no período recente. Viamão entrou em operação em antiga loja do Maxxi Atacado, vendido ao Carrefour, e Caxias do Sul, em janeiro deste ano, com o maior aporte do grupo no Pais, de mais de R$ 200 milhões.