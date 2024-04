Mamma Mia com duas novas unidades

O Galeto Mamma Mia abriu a primeira operação de 2024 ontem dentro de duas estreias previstas para shopping centers do Grupo Zaffari em Porto Alegre. A nova loja já opera no Bourbon Ipiranga, na Zona Leste da Capital. A outra unidade será inaugurada em junho no Bourbon Teresópolis, o mais recente complexo comercial aberto pelo grupo. Além das novas operações no Estado, o Mamma Mia desembarca no Paraná, com duas franquias a serem abertas em maio, diz a rede da Serra Gaúcha.