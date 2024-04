Único outlet gaúcho ganha mais duas grifes internacionais

O único shopping de descontos com grandes marcas no Rio Grande do Sul vai ter reforço de duas grifes internacionais. Duas operações italianas vão estrear no I Fashion Outlet Novo Hamburgo (IFONH), na cidade da Região Metropolitana.

A primeira a abrir, nesta quinta-feira (11), é a Dolce&Gabanna, que terá a segunda unidade neste tipo de empreendimento no Brasil.

A grife tem loja com coleções recentes no Iguatemi Porto Alegre, que é do mesmo dono do IFONH. A nova unidade ocupa 378 metros quadrados e sucedeu o Clube Marisol no ponto, segundo a direção do outlet.

Outra informação é que a Dolce&Gabanna também terá unidade no I Fashion Outlet Santa Catarina, também da companhia de shoppings.

A próxima marca italiana a estrear no IFONH é a Armani Exchange.