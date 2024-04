No Ponto: Renner, Comfort Zone, Livraria Santos e pizzaria LOS

> A Renner da avenida Otávio Rocha, no Centro da Capital e primeira loja a ser aberta na história da companhia, terá menos andares com venda de vestuário. De cinco, passará para três pisos. O CEO da Renner, Fabio Faccio, havia revelado à coluna que a filial histórica teria "reforma". O MV aguarda mais detalhes da companhia.

> A Comfort Zone estreou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, com ambiente para descanso de passageiros. A área tem mais de cem metros quadrados e 10 cabines. Confira mais em bit.ly/4azDW7H.

> A Livraria Santos vai reforçar o time de marcas no Book Hall, no Bourbon Country, do Grupo Zaffari, na Capital. A rede gaúcha vai ocupar o mezanino da antiga área da Livraria Cultura, com venda dedicada a títulos de temática religiosa.

> LOS é a nova pizzaria temática da Zona Norte de Porto Alegre. Dois empreendedores de Alvorada montaram a operação na avenida do Forte, 1583, inspirada nas magias e histórias do aprendiz de bruxo Harry Potter. A fachada reproduz castelo. Ao lado, no mesmo endereço, tem restaurante de comida mexicana.