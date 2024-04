Shoppings têm safra de novas lojas com estreia de marcas no varejo gaúcho

Uma nova safra de lojas está nascendo em shopping centers, principalmente em Porto Alegre, onde há a maior concentração destes empreendimentos. Na lista, estão alguns nomes do varejo em áreas de vestuário a cosméticos e maquiagem, segmento em ascensão, que vão estrear na cena do comércio gaúcho. Entre elas, informação que a coluna Minuto Varejo já havia revelado, estão UGG, Me.linda, Danki e Loft Style. Outro detalhe importante é que as grifes também estão trazendo ao Estado novidades em perfil de loja, apresentado pela primeira vez a nova proposta de configuração e indicando aposta na recepção e potencial de vendas entre consumidores gaúchos.

A temporada de estreias faz parte de um calendário de "certa renovação" do mix dos shoppings. Segundo gestores, todo ano há uma mexida em até 10% dos ocupantes, entre saída de players e locação de áreas vagas. Claro, os fechamentos e as saídas de marcas geram certa repercussão, dependendo do nome em pauta. Casos de varejos de eletrodomésticos (Ponto e Colombo), livrarias e itens para casa, Saraiva e Tok Stok), moda (Amaro) e café (Nespresso).

Na safra de 2024, o Iguatemi Porto Alegre lidera em nomes de peso e exclusividade. A norte-americana UGG, criada por surfistas e conhecida pelas botas para frio e neve, mas com linhas completas para todas as estações, terá a primeira loja no Rio Grande do Sul, que dá mais peso ao front internacional do Iguatemi.

A direção do Iguatemi informa que a previsão é de abertura em fim de maio. No shopping, a loja tem tapumes, mas sem identificação ainda, e ficará no segundo piso, bem em frente a outra novidade. Será a quinta unidade da marca no Brasil. As outras quatro estão em São Paulo (duas), Curitiba (PR) e em Balneário Camboriú (SC).

A rede de cosméticos e beleza Me.linda abre no próximo sábado justamente no shopping da Zona Norte no local onde foi a Ponto e em frente à futura UGG, a primeira de cinco unidades previstas para o mercado local - as outras serão no Praia de Belas Shopping e I Fashion Outlet Novo Hamburgo, pertencentes ao grupo Iguatemi, e BarraShoppingSul e ParkShopping Canoas, da Multiplan.

O Iguatemi porto-alegrense terá ainda a primeira filial no Estado da Danki, rede de varejo de tênis de grandes marcas internacionais. A marca abre onde foi a Forum. Mais novidades entrando também no Praia de Belas. A marca de vestuário masculino Aramis terá a segunda filial gaúcha no empreendimento. A outra fica no Iguatemi e está em reforma, reabrindo em fim de abril, quando também inaugura a segunda operação.

"Acreditamos muito na praça de Porto Alegre. Os números são bons e expressivos no faturamento da companhia, por isso estamos levando uma nova loja para evoluir ainda mais na expansão da Aramis na região", disse, por nota, Felipe Cesena, gerente de expansão da marca. A unidade ficará no segundo piso, ao lado da Beagle.

No Praia, outra operação de moda que vai desembarcar é a Le Liz, em uma esquina, em frente à posição que era da Tok Stok e na área onde ainda estão vagos ex-pontos da Saraiva e Luigi Bertolli. A Me.linda abre no terceiro piso no dia 10. A rede tem 28 lojas hoje e chegará a 33 com as gaúchas.

Não há definição de mais unidades e as aberturas no Rio Grande do Sul puxam a expansão este ano.

"Estamos atualizando o modelo das lojas pelo Sul, com nova fachada, layout e mobiliários", comenta Luan Destro, do marketing da rede. Nos pontos onde está se instalando, a Me.linda colocou uma porta no tapume com uma espécie de olho mágico, provocando a curiosidade das futuras clientes. A Total Tech Store também vai estrear no empreendimento perto da orla do Guaíba.

No BarraShoppingSul, as novas operações incluem Lofty Style, que terá ainda filial no ParkShopping Canoas, Boss, da grife internacional Hugo Boss, Me.linda, a operação do Cidadania Já, a segunda unidade gaúcha. A outra fica no ParkShopping.

No Partage, em Rio Grande, estão na agenda, para entrar no mix entre abril e junho, Plush World, DGaucho, Liberty Store e Attesa. No Gravataí Shopping, entra Natura. O Passo Fundo Shopping terá Hermanito, Prata Fina, Divino Emporium, Mada Kids, Arena Ody Games, Lavô, Chácara's Burguer e Brooksfield. No Pontal Shopping, abrem Sandaliaria, Vothan Joalheria, Casa Lúdica, Meia Hora e Hospital Moinhos de Vento. O Shopping Total vem com listão de aberturas. A gerente comercial e marketing, Silvio Rachewsky, informa os nomes: Alecrim, QÓculos, Maria Farinha, Impulsiona Mulheres (collab com mulheres do bairro Restinga), Floricultura, Fini e Santino Gelato. No Total ainda, um acordo com a Fundação Projeto Pescar vai dar origem ao Hub Pescar de Inovação e Execução. O investimento será de R$ 3,5 milhões.