Atacadão abre 500 vagas no Rio Grande do Sul

Depois de ampliar a rede de atacarejo no Rio Grande do Sul, com a transformação de hipermercados Carrefour (lojas que foram antes BIG), o Atacadão agora está contratando. A rede, do grupo Carrefour, maior varejista do País, abriu 500 vagas no Rio Grande do Sul.

São postos para atuar em 29 lojas situadas em 21 municípios, segundo nota da bandeira. A seleção vai até 10 de abril. O quadro hoje de empregados no Estado é de 4 mil pessoas na bandeira. Os postos são em Alvorada, Bagé, Cachoeirinha, Canoas, Caxias do Sul, Estrela, Gravataí, Lajeado, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santana do Livramento, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Uruguaiana e Viamão.

Para se habilitar à oferta, os candidatos precisam ter Ensino Fundamental completo e Ensino Médio completo e incompleto. A empresa não exige experiência anterior para as funções ofertadas. É preciso ter acima de 18 anos. A inscrição é pelo site Pandape, email [email protected] ou diretamente em umas lojas.

São vagas para açougueiro, auxiliar de depósito, auxiliar de manutenção com NR-10, repositor de frios, repositor de hortifruti, repositor de loja, líder de setor e técnico em manutenção com NR-10, líder de açougue, líder de frios, líder de hortifrúti e operador de cartão.

Nos benefícios, estão assistência médica e odontológica, plano de carreira, Participação nos Lucros e Resultados, enxoval de bebê, cooperativa de crédito, vale-transporte e auxílio creche.