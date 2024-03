Coca-Cola abre 50 vagas em diversas funções e cidades no RS; Veja onde

O apelo de uma das marcas mais badaladas do mundo pode valer quando se trata de trabalho. A Femsa Brasil, grupo de origem mexicana um dos maiores no mundo em receita com Coca-Cola e com maior mercado da marca nacional, abriu 50 vagas em diversas funções e cidades no Rio Grande do Sul.

A oferta é para contratação imediata, avisa a companhia, com sede em Porto Alegre, nas margens da BR-290, a freeway.

São postos nas áreas comerciais, de marketing, pesquisa, operações e manufatura, diz a empresa, em nota.



Para se habilitar às vagas, basta acessar o link trabalheconosco.vagas.com.br/femsa. Candidatos podem levar currículos nas sedes das unidades (veja a lista dos endereços no fim do texto). Quem não conseguir vaga agora deve ficar no banco de talentos para futuras ofertas, diz a Femsa.

"Todas as oportunidades são destinadas também a PCDs (pessoas com deficiências)", observa a companhia.

Para promotor de vendas e vendedor, são postos para atuar em Porto Alegre, Guaíba, Charqueadas/Arroio dos Ratos, Mostardas, Canoas, Novo Hamburgo/São Leopoldo, Canoas/ Esteio/ Sapucaia do Sul, Gramado/Canela, Santa Maria, Passo Fundo, Marau, Vera Cruz, Venâncio Aires, Santa Rosa, Santana do Livramento e São Luiz Gonzaga.

Pesquisador tem oferta para Santa Maria. Para trade marketing canal (DA), a vaga é de coordenador em Porto Alegre.

Veja as vagas nas unidades da Coca-Cola Femsa no RS:

Porto Alegre

Ajudante Operacional – Armazém e Manufatura

Operador Empilhadeira – Armazém e Manufatura

Operador de Máquina – Manufatura

Técnico Manutenção Elétrica - Manufatura

Técnico Manutenção Mecânica - Manufatura

Auxiliar de Entregas - Distribuição

Motorista Entregador – Distribuição

Santa Maria e região (diversas cidades):

Operador de Máquina - atuação em Santa Maria/RS

Ajudante Operacional - atuação em Santa Maria/RS

Operador de Empilhadeira - atuação em Santa Maria/RS

Almoxarife - atuação em Santa Maria/RS

Técnico Processos Críticos - atuação em Santa Maria/RS

Técnico Manutenção Mecânica Jr - atuação em Santa Maria/RS

Ajudante Operacional - atuação em Passo Fundo/RS

Operador de Empilhadeira - atuação em Passo Fundo/RS

Motorista Entregador - atuação em Passo Fundo/RS

Auxiliar de Entrega - atuação em Passo Fundo/RS

Motorista Entregador - atuação em Trindade do Sul/RS

Motorista Entregador - atuação em Soledade/RS

Auxiliar de Entrega - atuação em Erechim/RS

Ajudante Operacional - atuação em Santo Angelo/RS

Motorista Entregador - atuação em São Gabriel/RS

Auxiliar de Entrega - atuação em Vera Cruz/RS

Motorista Entregador - atuação em Vera Cruz/RS

Ajudante Operacional - atuação em Vera Cruz/RS

Motorista Entregador - atuação em Sobradinho/RS

Os endereços das unidades da Coca-Cola Femsa no RS: