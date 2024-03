"Ponto BB é varejo total", diz presidente do banco

Esquece a agência bancária com caixa e aquelas mesinhas do gerente para o cliente sentar na frente e ser atendido. A nova cara de um banco, na onda pós-digitalização, tem tudo, menos fisionomia de banco. É o que aposta o Banco do Brasil, com seu Ponto BB, lançado no começo de março.

A coluna Minuto Varejo falou com a presidente da instituição financeira mais antiga do País, com 215 anos, Tarciana Medeiros, a primeira mulher a assumir o posto, durante o South Summit Brazil, que foi de 20 a 22 deste mês em Porto Alegre.

"É varejo, varejo total", conceitua a presidente do BB.

A primeira unidade do Ponto BB será em Recife, em Pernambuco, e outra já está prevista para o Rio Grande do Sul, com perfil universitário.

Mais que unir físico e digital, que já está nos serviços, o modelo tem visual e segmentação que conversa muito com o que hoje se espera da loja física de outras segmentos. Ou seja, o cliente ou consumidor vai ser impactado por instalações com muita cor, exposição e áreas de venda de outros serviços e produtos. Tem até arquibancada ara assistir a vídeos ou eventos.

"Vai ter aluguel de celular, venda de produtos de parceiros varejistas e outras empresas ligadas ao Banco do Brasil dentro do espaço. O cliente vai ter inovações além do negócio bancário", explica a gestora de carreira do banco. "Tudo de forma integrada, digital e com gente para atender e que vai até o cliente. O que temos de melhor são os nossos funcionários. Vamos colocar pessoas a serviço de pessoas", reforça Tarciana.

Segundo ela, a estratégia é levar ao mundo real o que já tem no aplicativo Shopping BB, modelito que vem sendo seguido, no canal digital, por outros concorrentes.

"Percebemos que um dos grandes diferenciais do BB é a rede física. Por que não levar ao físico o que temos de melhor no digital e que o cliente já gosta e usa", conclui Tarciana. "Somos o primeiro banco no Brasil a ressignificar o ponto físico. É um grande laboratório para entregar o que o cliente precisa", conceitua a presidente.

"Nosso grande mantra é entregar um banco para cada cliente na medida que ele precisa". Ainda não foi definido quantas unidades da malha física do BB vai virar a chave este ano. A unidade de Recife vai ser um piloto para testar o Ponto BB.

"Depois, vamos levar para o resto do Brasil", adianta ela. Em Porto Alegre, o modelo vai ser adotado em uma das agências existentes em campi da Ufrgs. A do campus Centro deve ser a estreante.

Outra pista dada pela presidente é que o Ponto BB vai ser customizado. Exemplo: regiões com pequenos negócios ou mais rural vão ter "loja bancária" com perfil do mercado e cliente mais regional.