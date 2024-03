Lojas Renner se recupera no último trimestre do ano passado

A reta final de 2023 para a gaúcha e maior varejista de moda do Brasil, Lojas Renner, mostrou bons números, após um ano que abriu com ressaca, sob efeito de desacertos de 2022 e impactos negativos de preços de produtos e inadimplência preocupante no braço de crediário, a Realize.

Em videconferência ao mercado, o CEO da Renner, Fabio Faccio, resumiu o desempenho: “foi mais volume”. O executivo ponderou que o último trimestre poderia ter vindo melhor, se não fosse ainda o impacto da migração logística para área em Cabreúva (SP), concluída no fim do ano. “Esperamos mais crescimento pela frente, com menos ruptura (falta de produto)”, disse ele. Sobre a operação da Realize, a direção da marca afirmou que a companhia está mais preparada para aumentar o perfil de risco, “mas o risco bom”.

A receita líquida chegou a R$ 3,8 bilhões, 7,1% maior que o quarto trimestre anterior. O lucro líquido somou R$ 526,9 milhões, 9,4% acima do último trimestre de 2022. Faccio disse que o2024 abriu com boas vendas, destacou a receptividade da coleção de inverno e projetou abertura de lojas.