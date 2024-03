Lebes grava podcast para dar voz às mulheres que atuam na varejista

Ainda sobre o Dia Internacional da Mulher, um registro de uma iniciativa que movimentou uma das maiores varejistas do setor de eletrodomésticos do Rio Grande do Sul. A Lojas Lebes marcou o 8 de Março usando um dos recursos de mídia que mais é badalado hoje, o podcast.

O "Mulheres de Valor" buscou "dar voz" a integrantes da operação. A equipe de Gente & Gestão foi responsável pela execução. O presidente da rede, Otelmo Drebes, participa da sessão. O foco foi explorar a experiência das mulheres dentro da organização.

"Tivemos um bate-papo descontraído e muito interessante sobre os desafios e os diversos papéis que essas mulheres guerreiras desempenham dentro e fora da empresa", resumiu Drebes, em nota.

"Nosso presidente nos empoderou com esse podcast", empolgou-se Ana Selma, gerente da filial de Triunfo.

O programa está disponível no Spotify e no canal da Lebes no YouTube.