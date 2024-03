﻿Lovin', de vinho e espumante em lata, capta R$ 1 milhão para crescer no varejo

Para estar bem posicionada no varejo, uma marca precisa ter fôlego para ampliar a presença do seu produto na relação com o comércio. Para isso, precisa de capital. Foi o que a gaúcha Lovin' Wine, que inovou com vinho e espumante em lata, obteve agora em nova rodada de captação de recursos de investidores.

A startup de bebidas, criada em 2020 em Porto Alegre e que é líder no conceito de Digital Native Vertical Brand (DNVB) no mercado brasileiro, conseguiu mais de R$ 1 milhão pela plataforma de investimentos Captable, considerada a maior no País, para este segmento de negócio nascente e em aceleração.

Em nota, a Lovin' explica que projeções de aumento de 134% no numero de clientes e de 140% no faturamento em dois anos e maior ingresso no varejo foram decisivos para atrair interessados na operação, a terceira que a marca participou pela Captable.

Mais de 300 investidores participaram da rodada, a primeira do ano de equity crowdfunding da plataforma. A Captable fez emissão de ações diretas da startup, em vez da "aquisição de títulos conversíveis em ações futuras", que é um mecanismo muito usado no equity crowdfunding.

Segundo Lucas Aguiar, CEO da empresa, os recursos serão injetados na expansão do varejo B2B (venda para empresas que levam ao consumidor final). Um dos focos é entrar mais "nas principais redes supermercadistas do Brasil e em lojas de bebidas regionais", para ampliar o alcance de público.

Na busca por mais mercado, a marca fez parcerias com gigantes do ramo de bebidas, como a Campari, por meio de kits com Aperol, e distribuição em quase 400 lojas da rede Pão de Açúcar. As investidas levaram o produto de 150 lojas para mais de 2 mil no fechamento de 2023, cita a startup de bebidas.

A Lovin1 também entrou em marketplaces de outros segmentos, como moda e acessórios, em operações de empresas como Lez a Lez, Zerezes, Warren e Nanaminze.

Em 2023, a Lovin' vendeu mais de 350 mil unidades, alta de 150% frente ao número de 2021. "O conceito de vinhos e espumantes em lata ganha espaço no paladar e na rotina do brasileiro”, valoriza Aguiar, ao comentar, em nota, o desempenho e aceitação do produto.