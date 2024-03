Nova federação de varejo do RS atuará de crédito a temas que afetam negócios

Um novo perfil de atuação acaba de nascer na mudança de nome da antiga Associação Gaúcha do Varejo (AGV) para a agora Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV). Lideranças varejistas estão chamando de “transformação” da entidade.

A FAGV surge como a maior entre as atuais entidades dedicadas exclusivamente ao comércio e que atuam com serviços de birô de crédito. O presidente da nova federação, Vilson Noer, detalha o que mudou, as pautas prioritárias e o tamanho da federação:



Minuto Varejo - Como nasce a FAGV?

Vilson Noer - Surge após 11 anos de crescimento da AGV e agora com perfil mais de “entidade de negócios”, por adequações do mercado já que, no birô de dados da CDL Porto Alegre (CDL-POA), temos clientes multisetoriais. Ou seja, quando a AGV nasceu éramos varejo puro e hoje temos outros setores usando serviços e ferramentas de proteção ao crédito e melhorias em desempenhos de vendas dos clientes. A Federação contempla melhor estas transformações nas ações de proteção e defesa das mais de 160 entidades parceiras da CDL-POA.

MV -Qual é a abrangência e a representação da entidade?

Noer - A abrangência será regional. Com a ampliação de entidades, os desafios são maiores. No político, teremos acompanhamento diário na Assembleia Legislativa, de modo especial nas comissões, que hoje não temos. No âmbito nacional, o foco será em temas tributários, legislação e regulamentos que podem afetar empresas e o varejo. Vamos atuarno Congresso Nacional e junto a órgãos públicos.

MV - Quais pautas estão no foco da FAGV?

Noer - Teremos quatro temas: formação de lideranças, ação contra mais tributos, viés politico propositivo e defensivo e birô de crédito. Atuaremos com pautas prioritárias, sempre buscando ganhos e a defesa de nossas entidades e empresas. O diferencial será o foco principal no que sempre fomos empenhados: o banco de dados da CDL-POA (SCPC Boa Vista/Equifax), com uma história exitosa de 65 anos. Precisamos estar atentos ao que os clientes precisam para terem segurança nas suas transações comerciais e financeiras.